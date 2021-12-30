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Борис Елкин прокомментировал инцидент с падением глыбы льда на псковича с собакой

Директора управляющей компании ООО «Пароменское» вызвали для составления протокола после инцидента с падением глыбы льда на человека и собаку на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Пострадавший щенок / Фото: «Жесть по-псковски»

«Администрация города связалась с владельцем собаки и предложила свою помощь в подаче искового заявления. Помимо этого, директор УК "Пароменское" вызван на составление протокола», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, работа по принуждению управляющих компаний добросовестно выполнять свою работу не прекращается. Контрольное управление города Пскова только за декабрь прошлого года составило около 20 протоколов на управляющие компании. Некоторые были привлечены к ответственности несколько раз, сумма штрафов доходила до 50 тысяч рублей, отметил глава городской администрации.

«Желаю щенку скорейшего восстановления, а управляющие компании еще раз призываю делать свою работу в срок и на совесть!» - добавил Борис Елкин.

Напомним, инцидент произошел у дома №29/31 на Рижском проспекте. 5 января пострадавший отправился вместе с питомцем к ветеринару, чтобы сделать животному прививку.

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