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Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Печорах

08.01.2022 18:39|ПсковКомментариев: 0

Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в виде фигуры оленя в Печорах. Об этом сообщается в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Константинова / группа «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте»

«Ну что за люди?! Нет слов, где живем там и свинячим! Сломали рога и сгибали оленя», - посетовала местная жительница.

Печеряне предполагают, что испортить инсталляцию могли или несовершеннолетние, или нетрезвые злоумышленники.

«Найти и заставить восстановить за свой счет, тогда будут думать», - подчеркнула женщина.

«Надо что-то с этими вандалами делать! Наказать по полной хотя бы одного, чтобы другим было неповадно! Такая красота немалых денег стоит, кто-то должен ответить за ущерб!» - поддержала ее другая.

Теги: #печоры #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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