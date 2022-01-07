Происшествия

Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Печорах

Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в виде фигуры оленя в Печорах. Об этом сообщается в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Константинова / группа «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте»

«Ну что за люди?! Нет слов, где живем там и свинячим! Сломали рога и сгибали оленя», - посетовала местная жительница.

Печеряне предполагают, что испортить инсталляцию могли или несовершеннолетние, или нетрезвые злоумышленники.

«Найти и заставить восстановить за свой счет, тогда будут думать», - подчеркнула женщина.

«Надо что-то с этими вандалами делать! Наказать по полной хотя бы одного, чтобы другим было неповадно! Такая красота немалых денег стоит, кто-то должен ответить за ущерб!» - поддержала ее другая.