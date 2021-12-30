Происшествия

Действия вандалов в великолукском парке попали на видео

Великолукский парк культуры и отдыха опубликовал видео с действиями вандалов. Ролик размещен в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

«В очередной раз в объективы наших камер попали вандалы. Как говорится: без комментариев... Просто посмотрите - здесь и воры, и "гонщики", и каратисты», - рассказали в группе. Кроме того, администрация парка добавила, что все видеоматериалы отправятся в правоохранительные органы.

Сейчас под записью набралось более 50 комментариев от зрителей, большинство из которых осудили поведение вандалов. «Нужно выявлять таких и на доску позора с ФИО и фото», - написала одна из местных жительниц.