Происшествия

В Печорах безработный угнал оставленный без присмотра автомобиль

Печорские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По имеющимся сведениям, в городе Печоры 10 января около 22.00 от дома по улице Индустриальной угнали автомобиль «Рено Логан». Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, которым оказался безработный местный житель 1975 года рождения. Угнанную иномарку обнаружили у деревни Тайлово Печорского района.

По версии следствия, владелец транспортного средства, не выключив двигатель, выносил из машины вещи. Проходивший мимо нетрезвый мужчина воспользовался тем, что машина осталась без присмотра, сел за руль и поехал домой. Обнаружив пропажу, владелец обратился в полицию.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.