Происшествия

В Псковской области участились случаи вандализма

Перед Новым годом во всех районных центрах Псковской области установили новые дорогостоящие украшения. Приятные перемены оценили не все: случаи вандализма и воровства в отношении новогоднего убранства фиксировались в нескольких районах области.

Фото: группа «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте»

«Очень жаль, что у нас растет поколение дебилов», - написала возмущенная действиями вандалов великолучанка. «Ужасно, стыдно, что в нашем городе есть такие люди. Пусть за свой счет поставят, тогда на их лица посмотрим», - предложила еще одна жительница Великих Лук.

Вот такое трогательное описание инцидента с оленем появилось в сообществе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте»: «Не все гдовичи любовались зрелищем. Нашлись хулиганы, которые обломали оленьи рога, и он печально повесил свою осыпанную снежинками голову. Спасибо продавцам, которые утром вернули на место раненому оленю поломанную ножку и в силу своих возможностей поправили рога. Подлечили. Кто те бессовестные люди, которые уродуют красоту? Дикари, варвары и хамы».

«МК в Пскове» собрал самые скандальные случаи праздничного вандализма - 2022 и узнал, на какие необычные меры шли районные власти, чтобы сохранить новогоднее убранство. Подробности можно узнать здесь.