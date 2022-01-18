Происшествия

Более 2 миллионов рублей отдали в руки мошенников жители Псковской области

Около 2 миллионов рублей отдали в руки мошенников жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, 19 января 39-летнему псковичу позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения возможного несанкционированного доступа злоумышленников к личному кабинету горожанина, нарушитель завладел его данными и деньгами в сумме 90 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Другие мошенники, представляясь менеджерами по инвестициям, предлагали собеседникам разными путями получить прибыль, в том числе на платформе известной энергетической компании. Еще одному из пользователей поступило предложение о продаже компьютеров через один из мессенджеров.

В итоге пятеро жителей Пскова, Великих Лук, Печор и Опочецкого района, поддавшись на ухищрения мошенников, лишились в общей сложности двух миллионов рублей. По данному факту также проводится расследование.