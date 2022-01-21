Происшествия

Невельчанин бросил свой автомобиль в кювете и угнал машину знакомого

Невельчанин бросил свой автомобиль в кювете и угнал машину знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в Невеле в ночь на 20 января двое невельчан во время движения по скользкой дороге забуксовали и, не справившись с управлением, съехали в кювет.

Один из них – безработный 18-летний местный житель – сказал приятелю, что сходит к знакомому, у которого есть «Фольксваген». С ее помощью, пояснил он, можно вытащить машину из кювета. Однако знакомый отказался предоставить свой автомобиль. Между тем, ночной гость без согласия хозяина взял ключи от его машины, стоявшей на улице Войкова в Невеле, и уехал на ней.

При этом вытаскивать свою машину на чужом автомобиле они с товарищем не стали, а решили поехать на ней покататься. Затем угнанный «Фольксваген» бросили в районе площади Карла Маркса и отправились по домам.

Автовладелец заявил об угоне в полицию. Сотрудники МО МВД России «Невельский» в кратчайшие сроки установили подозреваемого и обнаружили угнанный автомобиль. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Выяснилось, что у фигуранта дела не было водительского удостоверения.