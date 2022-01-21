Происшествия

Акт вандализма произошел в Аллее Героев в Великих Луках

Вандалы испортили надпись на стеле в Аллее Героев в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«Очередной акт вандализма. На этот раз пострадала стела в Аллее Героев. Комитет культуры администрации в ближайшее время восстановит имя Героя», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Речь идет о стеле с именем Героя Советского Союза Константина Заслонова, советского партизана в годы Великой Отечественной войны. Константин Заслонов - командир партизанского отряда и бригады, с октября 1942 года - командующий всеми партизанскими силами оршанской зоны. В 1930 году он окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу.