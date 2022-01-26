Происшествия

Двое великолучан избили битой таксиста и отобрали деньги

Два пассажира с битой напали на таксиста в Великолукском районе вечером 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двое граждан, воспользовавшись услугами такси, съездили из деревни Суханово Великолукского района в Великие Луки в магазин. Вернувшись, они избили 36-летнего водителя такси битой, похитили у него деньги и скрылись. Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

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Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» задержали подозреваемых. Ими оказались безработные, ранее судимые жители Великолукского района 1987 и 1991 годов рождения.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

В рамках проводимого расследования устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению и других противоправных деяний.

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Напомним, это не первый случай нападения на таксиста в регионе. Ранее в Пскове пассажир напал на водителя с ножом и отобрал сумку. Злоумышленника заключили под стражу.