Происшествия

Пассажир с ножом напал на таксиста в Пскове

Пассажир с ножом напал на таксиста в Пскове ночью 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Пассажир следовал на такси из Крестов на Завеличье. В районе улицы Юбилейной он выхватил нож и открыто похитил у водителя сумку, после чего скрылся. Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

В результате предпринятых мер наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержал подозреваемого в разбое. Им оказался 29-летний безработный пскович. Похищенное и нож изъяты.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).