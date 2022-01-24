Общество

Напавшего на таксиста мужчину в Пскове заключили под стражу

Напавшего на таксиста в Пскове жителя Тверской области заключили под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов регионе.

Сегодня, 24 января, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иногороднего мужчины, который обвиняется в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ).

По данным органов предварительного следствия, 22 января в ночное время пьяный мужчина, угрожая ножом, напал на водителя такси с целью хищения имущества с причинением потерпевшему материального ущерба в размере 1500 рублей.

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Мужчина будет находится под стражей до 21 марта 2022 года включительно.