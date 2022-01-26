Происшествия

Волки убили трех собак в Пушкинских Горах, один питомец лишился головы

Волки убили трех собак в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе «Говорят Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

«Улицу Совхозную атаковали волки! За последнее время похищены из дворов три собаки! В темное время суток опасно и страшно выходить на улицу! Просим администрацию принять срочные меры по поимке преступников!» - написала подписчица.

Информацию подтверждают подписчики в группе «Правда о поселке».

Фото: группа «Правда о поселке» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вот так на улице Совхозной ночью волки расправляются с собаками, - говорится в сообщении. - Утащили три собаки, одну собачку уже без головы оставили прямо на дороге. Тащили по дороге метров сто кровавым следом в кусты и, видно, чего-то испугались, следов волков много. Это просто какой-то ужас, ведь волки начинают охоту с наступлением сумерек и жертвами могут быть не только собачки».

Автор сообщения написала о случившемся на сайт районной администрации.

«Я считаю, это уже чрезвычайная ситуация, когда волки бродят по районному центру и выискивают жертву», - добавила местная жительница.