Происшествия

Житель Локнянского района отправится в колонию за угрозу убийством

Житель Локнянского района отправится в колонию за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что вечером 30 ноября 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на лестничной площадке одного из домов по улице Первомайской поселка Локня. Здесь в ходе ссоры он стал угрожать потерпевшему ножом с целью запугивания и высказал угрозу убийством, сказав, что «зарежет» оппонента.

При этом у потерпевшего имелись основания реально опасаться осуществления этой угрозы, в связи с тем, что слова сопровождалась конкретными действиями — использованием ножа. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил жителю Локнянского района наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев по части 1 статьи 119 УК РФ. С учетом неотбытого наказания по приговору Бежаницкого районного суда Псковской области от 16 ноября 2020 года - 10 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.