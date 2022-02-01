Происшествия

В конце января в Пскове пропала 15-летняя девочка

Местонахождение без вести пропавшей Анжелики Сергушиной устанавливают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летней Анжелики Сергушиной, которая четыре дня назад ушла из дома, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Как ПЛН уточнили в ведомстве, ребенок ушел из дома впервые.

Приметы пропавшей: на вид около 17 лет, средний рост, худощавое телосложение.

Девочка была одета в черную куртку, черные брюки обтягивающего фасона и кроссовки черно-белого цвета. При себе у нее был розовый рюкзак.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней. Людям, располагающим сведениями о ее местонахождении, необходимо позвонить на дежурный телефон следственного управления: 8(911)362-27-78 или в полицию по номеру: 02.