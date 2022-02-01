Происшествия

Полицейские задержали отбиравшего телефоны у подростков псковича

Пскович обманом забирал мобильные телефоны у подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, в областном центре 28 января у дома по улице Николая Васильева к юноше 2005 года рождения подошел незнакомый молодой человек и попросил дать ему ненадолго смартфон, чтобы позвонить. Получив телефон, незнакомец неожиданно скрылся вместе с ним.

Ранее аналогичный случай произошел на Рижском проспекте в областном центре. Здесь, в районе автобусной остановки, у подростка 2006 года рождения прохожий также попросил одолжить ему телефон. Незнакомцу якобы понадобилось срочно позвонить. Заполучив мобильник, неизвестный убежал.

По данным фактам полицейские возбудили уголовные дела по признакам преступления по части 1 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали безработного, ранее судимого псковича 1995 года рождения. По имеющимся сведениям, похищенные смартфоны он продал. В настоящее время выясняется их местонахождение.

В ходе расследования устанавливается причастность подозреваемого и к другим противоправным деяниям.