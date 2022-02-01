Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанку за кражу спиртных напитков

В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания 2 февраля в 14.35 получил сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила более 4000 рублей.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.