Происшествия

Трое псковичей незаконно создали юрлицо и заработали свыше 20 млн рублей

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Трех местных жителей обвиняют в незаконном создании юридического лица через подставных лиц, незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой.

По версии следствия, в период с 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемые в составе организованной группы вывели в нелегальный оборот свыше 219 млн рублей безналичных средств. Деньги перечисляли со счетов более чем 50 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечисляли на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы с использованием банковских карт.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.