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В санатории «Хилово» начали продавать путевки для детей со скидкой

04.02.2022 12:11|ПсковКомментариев: 0

Началась продажа путевок в санаторий «Хилово» на дни школьных каникул со значительной скидкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Согласно специальному предложению «Ура! Каникулы», все желающие до 20 марта могут приобрести путевки на 10 дней с фиксированной датой пребывания с 25 марта по 3 апреля в санаторий для детей от 4 до 16 лет по выгодной стоимости.

Для получения специальной цены на путевку с 1 февраля по 20 марта необходимо забронировать путевку в отделе реализации санатория «Хилово» (по телефону, по электронной почте, через официальный сайт санатория) с фиксированной датой пребывания с указанием ФИО сопровождающего лица.

В стоимость путевки входит: питание, проживание, прием минеральной воды, две консультации врача, ЛФК индивидуальная или групповая (ежедневно), посещение лечебного бассейна (через день), ингаляции или галокамера (8 процедур), одна из ванн по показаниям: минеральная, сероводородная, жемчужная (5 процедур). 

Дети принимаются в санаторий только в сопровождении родителей или законных совершеннолетних представителей. Взрослые приобретают санаторно-курортную путевку или путевку на оздоровление согласно прейскуранту с 8 января по 29 мая или по действующим специальным предложениям, включая кешбэк 20% от Ростуризма.

Стоимость детской путевки на 10 дней – от 14 400 рублей.

Справки и бронирование по телефонам: 8 800 250 18 65. Телефон в Пскове: 8 800 100 15 35 (звонок бесплатный). 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

ЛПУ «Санаторий “Хилово”». 182651, Россия, Псковская область, Порховский район, деревня Хилово, улица Центральная, дом 1 ОРГН: 1026001745021.

Теги: #профсоюзы #Хилово #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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