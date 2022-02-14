Происшествия

Жители Пскова и Острова обеднели на 2 миллиона рублей из-за доверчивости

Несколько жителей Пскова и Острова обеднели на 2 миллиона рублей, доверившись мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Некоторые из звонивших злоумышленников представлялись потерпевшим сотрудниками банков и получали от них деньги под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов. Другие жители региона лишились денег при попытках проведения операций купли-продажи товаров в интернете.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Подобных примеров немало, отметили в пресс-службе УМВД.

По-прежнему чаще всего мошенники звонят банковским клиентам под видом «службы безопасности банка» и сообщают о том, что по их картам якобы совершены подозрительные операции. Под предлогом «спасения» денежных средств они предлагают клиентам совершить ряд операций с тем, чтобы прибрать к рукам деньги с их счетов.

Контактную и персональную информацию о клиентах злоумышленники получают, покупая «слитые» базы данных либо находят их в свободном доступе. Для большей убедительности они могут звонить с подменных номеров банков и других структур. Далее схема мошенничества может развиваться по нескольким сценариям, добавили в УМВД.

Мошенники выманивают платежные данные карты (16-значный номер, имя владельца, срок действия и трехзначный код на обратной стороне, а также код из СМС от банка) либо обманом узнают данные для входа в личный кабинет.

Иногда мошенники в процессе звонка просят собеседника установить на телефон специальное приложение будто бы для лучшей защиты — им же оказывается программа удаленного доступа и управления, с помощью которой можно зайти в личный кабинет онлайн-банка жертвы и перевести оттуда деньги на свой счет. В ходе общения мошенники также убеждают своих жертв снять деньги в банкомате и перевести их на «безопасный» счет.

В последнее время стали появляться более сложные схемы: к звонкам от мнимых банковских служащих добавились звонки от «представителей правоохранительных органов», которые «подтверждают», что кто-то пытается украсть деньги клиента, поэтому их надо спасти путем перевода на «безопасный» счет.

Кроме того, следует иметь в виду, что злоумышленники могут перевыпускать сим-карты, воспользовавшись ошибкой или недобросовестностью сотрудников салонов связи, а для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы, подчеркнули в УМВД