Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы

Прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительным данным, в феврале 2021 года 34-летний мужчина в квартире по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.
По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям субъектов профилактики и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.
Кроме того, региональная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
«В настоящее время проведены необходимые первоначальные следственные действия. В соответствии с позицией надзирающего прокурора Великолукским городским судом в отношении лица, совершившего преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе прокуратуры.