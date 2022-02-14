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Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы

Прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, в феврале 2021 года 34-летний мужчина в квартире по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.

По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям субъектов профилактики и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

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Кроме того, региональная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

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«В настоящее время проведены необходимые первоначальные следственные действия. В соответствии с позицией надзирающего прокурора Великолукским городским судом в отношении лица, совершившего преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе прокуратуры.