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Суд отменил заочное заключение под стражу обвиняемому в гибели людей в гостиничном доме под Псковом

Псковский областной суд отменил постановление Псковского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в гибели людей в гостиничном доме в деревне Подборовье-1 Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Материалы направлены в Псковский районный суд на новое рассмотрение в ином составе.

Напомним, 21 августа 2021 года около 03:00 на первом этаже здания произошел пожар, источником которого стал аварийный режим работы электрической сети в здании. Люди, находящиеся в здании, не получили своевременного сообщения о возникшем пожаре и не имели возможности безопасно покинуть горящие помещения, а также принять действенных мер к обеспечению безопасности своей жизни и здоровья. В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, еще трое – погибли.

Отмечается, что обвиняемый не позднее 2016 года произвел реконструкцию здания, расположенного в деревне Подборовье-1: он оборудовал его для оказания услуг гостиничного характера, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При этом мужчина в нарушение законодательства РФ не принял меры по уведомлению контролирующих государственных органов о начале деятельности по оказанию услуг гостиничного характера, в связи с чем вышеуказанное здание не подвергалось проверке со стороны государственного пожарного надзора.

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Ранее постановлением Псковского районного суда в отношении обвиняемого заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.