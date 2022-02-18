Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
семейный отдых на открытом воздухе
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 18.02.2022 09:501 В Псковской области сотрудники ФСБ пресекли перемещение крупной партии наркотиков 18.02.2022 19:190 В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения 18.02.2022 17:221 В Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота 18.02.2022 17:130 Псковская полиция задержала похитителей межкомнатных дверей 18.02.2022 16:101 Суд отменил заочное заключение под стражу обвиняемому в гибели людей в гостиничном доме под Псковом 18.02.2022 15:130 Пушкиногорца осудили за хранение наркотиков и кражу двух мотоциклов
 
 
 
Самое популярное 11.02.2022 08:584 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 16.02.2022 13:2420 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 15.02.2022 11:537 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения

18.02.2022 19:19|ПсковКомментариев: 0

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.166 (угон), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по региону, по версии следствия, в ночь на 21 ноября 2021 года трое обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили угон автомашины со двора дома по ул.Новоселов в Пскове, на которой катались по городским улицам, после чего один из фигурантов поджог ее.

Затем, в ночь на 29 ноября 2021 года, этот же обвиняемый совершил кражу аккумуляторной батареи, находящейся в подкапотном пространстве другого автомобиля во дворе одного из домов на ул.Текстильной в Пскове.

В ходе предварительного расследования все трое соучастников были установлены, а в отношении наиболее активного из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В связи с нарушением определенной ему меры пресечения, обвиняемый был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Сегодня, по ходатайству следствия, в отношении данного лица судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 394 человека
18.02.2022, 20:410 Умер актер Борис Невзоров 18.02.2022, 20:260 Противопожарный рейд по местам проживания многодетных семей прошел в Пскове 18.02.2022, 20:241 В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции 18.02.2022, 20:050 Медики решили прооперировать Жириновского
18.02.2022, 20:040 Хоккейные матчи чемпионата области и НХЛ пройдут в Пскове 18.02.2022, 19:394 Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса 18.02.2022, 19:270 На конкурс «Курбатов на каждый день» подано 115 заявок 18.02.2022, 19:210 Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
18.02.2022, 19:190 В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения 18.02.2022, 19:022 Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине 18.02.2022, 18:560 Молодежный центр приглашает псковичей бесплатно покататься на коньках 18.02.2022, 18:510 СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию
18.02.2022, 18:440 ФК «Псков» вышел в полуфинал турнира на призы полпреда президента РФ 18.02.2022, 18:091 Великолукский суд отказал КПРФ в удовлетворении исков об отмене итогов выборов 18.02.2022, 18:020 Фильм «Недееспособные» обсудят в Пскове 18.02.2022, 17:520 Онлайн-урок мужества прошел в школах Пскова в преддверии 23 февраля
18.02.2022, 17:460 Идеи подарков мужчинам от Fjord Plaza 18.02.2022, 17:400 Проект псковских библиотекарей вошел в шорт-лист «Премии Рудомино» 18.02.2022, 17:360 Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации 18.02.2022, 17:290 Основные работы по ремонту городской котельной №5 завершили в Великих Луках
18.02.2022, 17:260 Сретенский бал в седьмой раз пройдет в Пскове 18.02.2022, 17:221 В Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота 18.02.2022, 17:200 Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку в Сбере на готовое жилье  18.02.2022, 17:150 Проект по модернизации системы освещения разработают в Великих Луках
18.02.2022, 17:130 Псковская полиция задержала похитителей межкомнатных дверей 18.02.2022, 16:581 Земельный вопрос встал при строительстве газопровода в Красногородском районе 18.02.2022, 16:540 Обеспечение жителей Псковской области качественной водой обсудили в Минстрое 18.02.2022, 16:482 Экс-начальник областного МЧС рекомендован на пост секретаря Псковского городского отделения ЕР
18.02.2022, 16:453 Главврач Псковской детской областной больницы покинул свой пост 18.02.2022, 16:430 Число безработных снизилось в Псковской области 18.02.2022, 16:410 Амбулаторно от COVID-19 лечатся около тысячи великолучан 18.02.2022, 16:400 Псковички поборются за пять миллионов рублей в шоу «Comedy Баттл»
18.02.2022, 16:366 Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию 18.02.2022, 16:332 Механика-диагноста и еще одного статиста допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП 18.02.2022, 16:101 Суд отменил заочное заключение под стражу обвиняемому в гибели людей в гостиничном доме под Псковом 18.02.2022, 16:021 Публичные слушания по вопросу строительства мастерских на улице Лужской прошли в Пскове
18.02.2022, 16:011 Банк России подготовил законопроект о запрете обращения частной криптовалюты 18.02.2022, 15:451 Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля 18.02.2022, 15:331 В Пскове изменится схема движения городских и пригородных автобусов 19 февраля 18.02.2022, 15:212 Около 8 миллионов выделят на ямочный ремонт дорог в Пскове
18.02.2022, 15:150 Митинг в память об освободителях Плюссы прошел в районном центре 18.02.2022, 15:130 Пушкиногорца осудили за хранение наркотиков и кражу двух мотоциклов 18.02.2022, 15:090 Более 17 тысяч псковичей выбрали электронную трудовую книжку 18.02.2022, 15:060 Первый этап укрепления склона Снетогорского монастыря завершили в Пскове
18.02.2022, 15:020 На отремонтированном Троицком мосту появится подсветка 18.02.2022, 15:000 Жителя Пушкинских Гор оштрафовали за незаконную рубку берез в «Михайловском» 18.02.2022, 14:581 Правила поведения у железной дороги напомнили псковским школьникам 18.02.2022, 14:550 Более 400 человек поступили в псковскую инфекционку за неделю
18.02.2022, 14:470 Элемент водовода заменили на улице Новаторов в Пскове 18.02.2022, 14:390 Три материала «МК в Пскове» вошли в шорт-лист премии «Вместе медиа. Северо-Запад» 18.02.2022, 14:3211 Круглосуточные туалеты с безналичной оплатой начнут работать в Пскове 18.02.2022, 14:300 Лыжники из Печорского района победили на областной спартакиаде учащихся
18.02.2022, 14:223 Парад Победы планируется провести в Пскове в этом году 18.02.2022, 14:140 «Квартирник на Эхе»: Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. ВИДЕО 18.02.2022, 14:110 Псковичи стали мерзнуть в квартирах после проведенного капремонта 18.02.2022, 14:0516 Борис Елкин назвал строительство временного моста через Пскову дорогим удовольствием
18.02.2022, 13:560 Сертификат на средства реабилитации могут получить псковичи в МФЦ 18.02.2022, 13:521 Фотозоны и ростовых кукол установят во время масленичных гуляний в Пскове 18.02.2022, 13:493 Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин 18.02.2022, 13:406 Олег Брячак заявил о необходимости кредитной амнистии
18.02.2022, 13:380 Почти 600 дошкольников в Великих Луках болеют ОРВИ 18.02.2022, 13:200 Мокрый снег и до +4 градусов прогнозируется в Псковской области 19 февраля 18.02.2022, 13:170 Сыгравший в «Неуловимых мстителях» артист скончался на 90-м году жизни 18.02.2022, 13:110 Чемпионат области по автомногоборью перенесли из-за погодных условий
18.02.2022, 13:083 Кардиолог назвала продукт, который необходимо исключить из рациона 18.02.2022, 13:043 Опубликован список площадок в Пскове с контейнерами для раздельного сбора отходов 18.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 18.02.2022, 13:000 Благоустройство захоронений проходит в Пскове в рамках акции «Сохраним память»
18.02.2022, 12:550 «Хайпожоры»: Первый день рождения, ледяной плен и проблемы, которые решают соцсети. ВИДЕО 18.02.2022, 12:520 В ЛДПР рассказали об улучшении состояния здоровья Жириновского 18.02.2022, 12:450 Псковская таможня отдает лабрадора в добрые руки 18.02.2022, 12:350 Солист Мариинского театра о концерте в Пскове: Я жду возможности ощутить всю глубину музыки Малера
18.02.2022, 12:185 Почти 1000 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки 18.02.2022, 12:111 «Квартирник на Эхе»: Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан! 18.02.2022, 12:050 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области 18.02.2022, 12:038 Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru