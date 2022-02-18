Происшествия

В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.166 (угон), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по региону, по версии следствия, в ночь на 21 ноября 2021 года трое обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили угон автомашины со двора дома по ул.Новоселов в Пскове, на которой катались по городским улицам, после чего один из фигурантов поджог ее.

Затем, в ночь на 29 ноября 2021 года, этот же обвиняемый совершил кражу аккумуляторной батареи, находящейся в подкапотном пространстве другого автомобиля во дворе одного из домов на ул.Текстильной в Пскове.

В ходе предварительного расследования все трое соучастников были установлены, а в отношении наиболее активного из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В связи с нарушением определенной ему меры пресечения, обвиняемый был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Сегодня, по ходатайству следствия, в отношении данного лица судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.