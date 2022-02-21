Вандалы повредили детский игровой комплекс на улице Звездной в Пскове

Детский игровой комплекс во дворе дома №18 на улице Звездной в Пскове в очередной раз пострадал от рук неизвестных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова
Вандалы разрисовали элементы детской площадки, а также отломали часть конструкции комплекса. В прошлом ноябре здесь была повреждена одна из пластиковых горок. Как заметили в администрации, ликвидация последствий таких действий на детских площадках – это существенные затраты для городского бюджета.
Тех, кто стал свидетелем подобных действий вандалов, просят сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.