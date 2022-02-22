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Происшествия

Пскович рассчитывал на солидную прибыль и лишился миллиона рублей

23.02.2022 17:42|ПсковКомментариев: 0

Двое жителей Пскова поддались на ухищрения злоумышленников и лишились денежных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилой пскович заинтересовался возможностями инвестирования в процессе игры на бирже. Дистанционно «консультировал» его по этому вопросу незнакомец.

Горожанин, рассчитывая на солидную прибыль, брал кредиты и переводил денежные средства на указанные счета. Однако, вместо дивидендов он лишился порядка миллиона рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Другой житель областного центра, 1978 года рождения, занимающийся строительными работами, для решения интересовавших его организационных вопросов перевел незнакомцу через один из сайтов более 30 тысяч рублей. Но, как оказалось, он имел дело с мошенником, который ввел его в заблуждение. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Теги: #мошенники #полиция #дистанционное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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