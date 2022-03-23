Происшествия

Глухонемого псковича продолжают разыскивать полицейские

В Пскове полицейские продолжают разыскивать Романа Васильева 1977 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот пскович с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства, сейчас его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, темные, с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Отмечается, что мужчина глухонемой.

На нем были темная вязаная шапочка, осенняя болоньевая куртка светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.