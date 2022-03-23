Происшествия

Сотрудников псковского ФОМС эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников ФОМС в Пскове эвакуировали из-за сообщения о минировании днем 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На месте работают полиция и пожарные. Правоохранительные органы проверяют периметр.

Сообщения о минировании получили также в школах, детских садах и других организациях с массовым пребыванием людей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации.

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Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.

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Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.

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За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, грозит серьезное наказание: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.