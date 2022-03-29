Происшествия

Пропавшего 35-летнего жителя Псковского района ищут с 13 марта

Местонахождение 35-летнего Андрея Шпеко неизвестно с 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: его рост составляет 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в серую куртку (предположительно), черные штаны, синие кроссовки, черную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Шпеко, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.