Происшествия

Подозреваемого в убийстве 12-летней давности нашли в Псковской области

Мужчине в Псковской области предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2009 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

15 ноября 2009 года в квартире в одном из населенных пунктов Псковской области было обнаружено тело 49-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями. По данным следствия, потерпевший вел асоциальный образ жизни, а его квартира фактически была предоставлена в свободное посещение другим людям. Несмотря на установление личностей тех, кто в день убийства находился в его жилище, доказательств их причастности к убийству потерпевшего не было получено.

За последние 12 лет следователи неоднократно приостанавливали предварительное расследование по уголовному делу, однако работа по раскрытию данного преступления не прекращалась. В 2021 году по результатам заслушивания уголовного дела заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Клаус дал указания о проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Для помощи в расследовании подключились следователи-криминалисты из других регионов России.

«Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт с знакомыми предполагаемого злоумышленника, которым он проговорился о своей причастности к убийству, были получены изобличающие его показания, подтвержденные свидетелями в ходе очной ставки. В результате задержанный местный житель 1972 года рождения дал признательные показания и подробно рассказал обстоятельства совершенного им убийства потерпевшего с выходом на место преступления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задержанному предъявили обвинение и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.