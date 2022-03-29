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Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич

31.03.2022 21:24|ПсковКомментариев: 0

Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич. Об этом сообщила местная жительница в социальной сети «ВКонтакте» 31 марта.

Автор фото: Елена Егорова / «ВКонтакте»

«Дети пошли убирать мусор в ручей, а там повешенная собака. Голова с дырой. Видно, добивали чем-то вроде молотка. Я за четыре года подобрала 9 выкинутых собак. Я знаю каждый дом, где раньше они жили. Я разговаривала с хозяином практически каждой. Но они их выгнали, не кормили и все. А это уже перебор, товарищи», — сказала она.

Зоозащитная организация «Шанс» сделала репост записи женщины в свою группу в социальной сети «ВКонтакте». «Нужна информация, быть может кто-то узнает. Собака крупная, жесткошерстная», — отметили зоозащитники.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Локнянском районе. 28 марта стало известно о том, что неизвестный повесил собаку на дереве в населенном пункте Богданово. По данному факту полиция организовала проверку.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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