Происшествия

Псковичи пожаловались в полицию на уничтожающего деревья соседа

Жители многоквартирного дома №13 на улице Госпитальной в Пскове пожаловались на соседа, который срезал высаженные во дворе дома деревья. Соответствующее заявление они направили в полицию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила старшая по дому Галина Голубицкая.

Фото здесь и далее: Галина Голубицкая

Женщина пояснила, что ранее на газоне жители этого и соседних домов парковали свои автомобили. С этой проблемой начали бороться в 2017 году. В итоге было решено высадить на газоне деревья, в частности, 12 кустарных сосен. Саженцы предоставили сами жители.

«С тех пор нам постоянно кто-то пакостил. В мае мы посадили эти сосенки, а уже в декабре несколько из них срезали, но некоторые деревья выжили. Вот они набрали некоторую пушистость, и вдруг в четверг, 31 марта, он снова изуродовал пять сосен — просто безобразно их срезал. Его заметили женщины, которые кормят дворовых котиков во дворе. Они начали кричать и побежали к нему, он заметил, что его заметили, ускорил шаг и все-таки успел срезать эти сосны. Женщины его заловили, и оказалось, что это мужчина из нашего дома», - рассказала Галина Голубицкая.

Женщина добавила, что на следующий день, 1 апреля, жители многоквартирного дома написали заявление в полицию. По ее словам, в оправдание своего поступка мужчина заявил, что высаженные сосны ему мешали. «А нечего тут сажать деревья — мне они мешают», - привела слова соседа Галина Голубицкая. Она пояснила, что до 2017 года мужчина был в числе тех, кто использовал газон для парковки своего транспортного средства.