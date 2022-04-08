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Происшествия

Серийного дачного вора задержали в Стругокрасненском районе

11.04.2022 10:48|ПсковКомментариев: 0

В Стругокрасненском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, 30 марта в деревне Босницы в дачном доме неизвестный повредил запорное устройство входной двери и похитил обогреватель, садовый инвентарь, садовую тачку, а также инструмент. Причиненный ущерб составил 35 тысяч рублей. Об этом стражам порядка сообщил 44-летний житель Санкт-Петербурга.

А 8 апреля в деревне Ротный Двор из дачного дома, принадлежащего пенсионеру из Пскова, похитили автомобильные колеса, лебедки, угловую шлифовальную машинку, электрорубанок и стремянки. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался безработный, ранее судимый житель Стругокрасненского района 1989 года рождения. Большую часть похищенного обнаружили и изъяли. По факту произошедшего возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Теги: #кража #Стругокрасненский район #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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