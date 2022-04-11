Происшествия

В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку

Сотрудники полиции разберутся с в инциденте, который произошел ночью в центре Пыталово 11 апреля, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Читатели издания обнаружили сломанную беседку около Детского парка в центре города. Неизвестными была выбита обрешетка с одной из сторон.

«Это же чем нужно руководствоваться, чтобы так сломать новую беседку, которую поставили для жителей и гостей города рядом с Детским парком совсем недавно? Уважаемые родители, пожалуйста, проведите со своими детьми профилактические беседы и покажите им эти фото», – выразили возмущение жители Пыталово.

Как прокомментировала глава Пыталовского района Вера Кондратьева, в данном инциденте, который произошел ночью, будут разбираться сотрудники полиции.