В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку

Сотрудники полиции разберутся с в инциденте, который произошел ночью в центре Пыталово 11 апреля, сообщает районная газета «Наша жизнь».
Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»
Читатели издания обнаружили сломанную беседку около Детского парка в центре города. Неизвестными была выбита обрешетка с одной из сторон.
«Это же чем нужно руководствоваться, чтобы так сломать новую беседку, которую поставили для жителей и гостей города рядом с Детским парком совсем недавно? Уважаемые родители, пожалуйста, проведите со своими детьми профилактические беседы и покажите им эти фото», – выразили возмущение жители Пыталово.
Как прокомментировала глава Пыталовского района Вера Кондратьева, в данном инциденте, который произошел ночью, будут разбираться сотрудники полиции.