Происшествия

Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях

Ранее судимого 35-летнего жителя Ленинградской области привлекли к уголовной ответственности за серию преступлений, совершенных в псковских деревнях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Ранее неоднократно судимый уроженец Псковского района, проживавший в Ленинградской области, в середине октября приехал поздно вечером на свою родину, в деревню Дубоновичи Псковского района, где распивал спиртное со своим знакомым. Закончив со спиртным, ночью он ушел от знакомого и украл в одном их домов в деревне велосипед, насос и нож на общую сумму 2 800 рублей.

Получив в свое распоряжение средство передвижения (велосипед), подсудимый поехал в соседнюю деревню Струбач, где незаконно проник в один из домов, сломав запорное устройство на входной двери и остался там на ночь. Вечером следующего дня он в состоянии опьянения устроил на улице скандал с пенсионеркой, проживавшей в тот момент в дачном доме в деревне Струбач, из-за того, что пожилая женщина не впустила его ночью в дом, когда он ей стучал в дверь. В ходе конфликта злоумышленник ударил потерпевшую ранее похищенным ножом в грудь, причинив ей тяжкий вред здоровью, после чего вернулся в дом, где ранее ночевал. Там его задержали сотрудники полиции.

Смотрите также Житель Ленобласти ударил ножом псковскую пенсионерку за отказ в ночлеге

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений), назначил виновному в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.