Происшествия

Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась

Сообщения об обнаружении опасных предметов в разных частях Пскова, которые поступили в дежурную часть города вечером 18 апреля, не подтвердились. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Действительно, было несколько сообщений об обнаружении бесхозных предметов, которые могут представлять общественную опасность, но эта информация не подтвердилась», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, сообщалось, в частности, об опасном предмете у здания Псковской городской Думы.

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Также полиция проверила информацию об обнаружении подозрительного предмета в одном из торговых центров города.