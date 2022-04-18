Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Тверские управленцы
Современный центр обслуживания
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Новая политическая реальность
Денис Иванов о бюджете Пскова
петухам здесь не место
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Происшествия 18.04.2022 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022 21:210 Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы 18.04.2022 20:540 Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась 18.04.2022 20:190 Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях 18.04.2022 19:280 Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ 18.04.2022 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни
 
 
 
Самое популярное 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась

18.04.2022 20:54|ПсковКомментариев: 0

Сообщения об обнаружении опасных предметов в разных частях Пскова, которые поступили в дежурную часть города вечером 18 апреля, не подтвердились. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

«Действительно, было несколько сообщений об обнаружении бесхозных предметов, которые могут представлять общественную опасность, но эта информация не подтвердилась», - рассказали в пресс-службе. 

Напомним, сообщалось, в частности, об опасном предмете у здания Псковской городской Думы. 

Также полиция проверила информацию об обнаружении подозрительного предмета в одном из торговых центров города. 

Теги: #псков #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 57 человек
18.04.2022, 22:000 Работа псковских судебных приставов за год принесла в бюджет свыше 800 млн рублей 18.04.2022, 21:480 Дорогу Порхов – Успенье планируют отремонтировать до 5 августа 18.04.2022, 21:480 Псковичам предлагают легализовать свои деньги и попасть под амнистию капиталов 18.04.2022, 21:430 Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове
18.04.2022, 21:320 Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках 18.04.2022, 21:210 Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы 18.04.2022, 21:110 Зрители поделились впечатлениями о псковском спектакле «Случайный вальс» 18.04.2022, 20:540 Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась
18.04.2022, 20:490 «Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек 18.04.2022, 20:360 Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу 18.04.2022, 20:190 Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях 18.04.2022, 19:590 Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19
18.04.2022, 19:430 Hesburger на Запсковье продолжает работу 18.04.2022, 19:280 Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ 18.04.2022, 19:190 Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО 18.04.2022, 19:060 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
18.04.2022, 18:540 Опрос ПЛН-ТВ: Готовы ли псковичи лично заниматься раздельным сбором мусора? 18.04.2022, 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни 18.04.2022, 18:330 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО 18.04.2022, 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове
18.04.2022, 18:150 Более 1400 нарушений на дорогах выявили псковские полицейские за неделю 18.04.2022, 18:000 Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе 18.04.2022, 17:551 Псков встал в пробках из-за ДТП с фурой. ФОТО 18.04.2022, 17:470 «Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей Северо-Западного региона
18.04.2022, 17:410 Пскович заплатит 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ 18.04.2022, 17:320 Белые пятна и черные полосы 18.04.2022, 17:250 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса 18.04.2022, 17:182 Секс с несовершеннолетней обернулся судом для жителя Псковской области
18.04.2022, 17:100 Интерактив: Недоступный лесопарк 18.04.2022, 17:001 Губернатор поблагодарил Николая Баскова за подарок псковским детям  18.04.2022, 16:530 Конкурсная комиссия выбрала лучших муниципальных служащих Псковской области 18.04.2022, 16:380 Псковичи смогут выбрать места размещения двух новых архитектурных форм
18.04.2022, 16:300 Александр Козловский оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии 18.04.2022, 16:240 Неделю без осадков прогнозируют псковские синоптики 18.04.2022, 16:220 Симфонический концерт впервые представили псковичам в формате виртуальной реальности 18.04.2022, 16:190 Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России
18.04.2022, 16:090 Турнир по дзюдо среди юношей прошел в Пскове 18.04.2022, 16:080 Сборник псковских сказок и легенд будет издан в мае 18.04.2022, 16:050 Две школы планируют построить в псковской деревне Борисовичи 18.04.2022, 16:040 Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»
18.04.2022, 15:560 Большой концерт пройдет у монумента в Самолве в День России 18.04.2022, 15:540 Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России 18.04.2022, 15:530 Концепцию нового театра кукол в Пскове одобрил губернатор 18.04.2022, 15:500 Псковское отделение реабилитации постковидных больных готово принять до 50 человек
18.04.2022, 15:470 Организаторы «Западных ворот» в Пскове планируют заложить новую традицию 18.04.2022, 15:340 Прокуратура выявила нарушения в работе псковского аэропорта 18.04.2022, 15:301 Александр Козловский рассказал о целях Союзного государства 18.04.2022, 15:204 Hesburger закрыл свой ресторан в Пскове
18.04.2022, 15:130 Свадьбу мечты организуют для победителей конкурса в Пскове 18.04.2022, 14:590 Большинство респондентов ПЛН готовы заниматься раздельным сбором мусора 18.04.2022, 14:560 Бизнесмен Руслан Мурадалиев стал гостем программы «Деловой понедельник». ВИДЕО 18.04.2022, 14:530 Выставка о суровой природе и животном мире Карелии открылась в Пскове
18.04.2022, 14:526 Александр Козловский об импортозамещении: Мы покувыркаемся, но реализуем это 18.04.2022, 14:470 Игорь Максимов: Участие в конкурсе «Чистый Псков» влияет на имидж предприятия 18.04.2022, 14:420 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве 18.04.2022, 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд
18.04.2022, 14:200 Автомобили не разъехались на трассе Псков — Гдов, пострадали двое 18.04.2022, 14:151 «Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области 18.04.2022, 14:020 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО 18.04.2022, 14:020 780-ю годовщину Ледового побоища отметили в Пскове
18.04.2022, 13:560 День без осадков и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 19 апреля 18.04.2022, 13:490 Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала 18.04.2022, 13:320 Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках 18.04.2022, 13:260 Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией
18.04.2022, 13:250 В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных 18.04.2022, 13:210 Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 18.04.2022, 13:201 «Экопром» доставил партию мусорных контейнеров в псковские деревни 18.04.2022, 13:184 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля
18.04.2022, 13:080 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 18.04.2022, 13:060 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. ВИДЕО 18.04.2022, 13:040 Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове 18.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
18.04.2022, 12:510 Аграрии Псковской области приступили к севу зерновых 18.04.2022, 12:410 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке 18.04.2022, 12:400 Денис Иванов принял участие в субботнике в своем округе 18.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru