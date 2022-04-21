Происшествия

Диван сгорел в квартире пустошанина из-за неосторожности

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в деревне Сергейцево Пустошкинского района 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Вызов поступил вчера в 22.00. В одной из 12-ти квартир сгорел диван. Помещение закопчено. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем владельца квартиры.

По аналогичной причине произошло возгорание в многоэтажке на улице Труда в Пскове. Сообщение об этом поступило в 21.04. В мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер.

Ранее, в 6.39, загорелась баня в деревне Дубровка Себежского района. Огнем повреждено чердачное помещение и кровля на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.