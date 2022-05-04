Происшествия

Мужчину, до смерти избившего жителя Куньи, отправили в колонию

27-летнего мужчину, до смерти избившего жителя Куньи, отправили в исправительную колонию строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 19 декабря 2021 года злоумышленник находился в гостях вместе с потерпевшим в одной из квартир в Кунье. В результате возникшей ссоры он нанес своему оппоненту множество ударов руками и ногами в область головы и туловища. В результате травмы органов грудной клетки и брюшной полости потерпевший скончался на месте преступления.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

«В суде под тяжестью собранных следствием улик злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», - отметили в ведомстве.

Суда назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.