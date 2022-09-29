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Пскович ударил сожительницу тарелкой и попал на скамью подсудимых

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за то, что он во время ссоры ударил сожительницу тарелкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В начале лета в ходе ссоры подсудимый ударил сожительницу тарелкой по голове. Женщине получила телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью. Мужчина не только признал вину в содеянном, раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, но и сразу после произошедшего оказывал медицинскую помощь потерпевшей, а в дальнейшем ухаживал за ней. Суд учел это в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Суд назначил виновному 8 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок на 8 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.