Происшествия

Невельчанка попалась на продаже опасного алкоголя в ходе «Проверочной закупки»

69-летнюю жительницу Невельского района привлекли к уголовной ответственности за продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина 1953 года рождения реализовывала местному населению спиртосодержащую продукцию для употребления. В мае сотрудники полиции проводили оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» и выявили факт незаконной продажи продукции.

Согласно проведенным экспертизам, реализованная спиртосодержащая жидкость не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности, содержит в своем составе токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта из пищевого сырья (ацетон) и представляют опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении.

Невельский районный суд признал женщину виновной. С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.