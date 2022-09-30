Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
чем занять непоседу?
Показания счетчиков на даче
Кибербуллинг и дети
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
изменения в комитете по ЖКХ
магнит на электросчетчике
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Формула счастливой семьи
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Защита от мошенников
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 30.09.2022 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 01.10.2022 11:460 Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области 30.09.2022 21:191 Великолучанин вырастил урожай конопли и раскаялся 30.09.2022 20:530 В Печорах 38-летнего мужчину осудили за покупку наркотиков 30.09.2022 20:241 Невельчанка попалась на продаже опасного алкоголя в ходе «Проверочной закупки» 30.09.2022 17:270 Ревнивая порховичка ответит в суде за ранение возлюбленного в сердце
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области

01.10.2022 11:46|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошло в Псковской области из-за нарушений безопасности при эксплуатации печи 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так в 20:13 в деревне Пыжова Печерского района горела хозяйственная постройка. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, деформировал кровлю, произошло закопчение помещения. Предположительная причина – аварийный режим работы отопительной печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.  

В 23:22 дежурному МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Заболотье Новоскольнического района. Огонь повредил кровлю возле дымохода в жилом доме. По предварительному заключению, причина – нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи. Сотрудникам ведомства также удалось спасти жилой дом.

Ранее Псковская Лента Новостей публиковала интервью с представителем главного управления МЧС России по Псковской области о правилах пожарной безопасности в отопительный период.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 240 человек
01.10.2022, 13:000 Финальный этап кубка России по ралли стартует в Пушкинских Горах 01.10.2022, 12:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» проходит в Пскове. ФОТО 01.10.2022, 12:250 Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах сегодня 01.10.2022, 12:050 В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку
01.10.2022, 11:460 Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области 01.10.2022, 11:230 Председатель облсовпрофа поздравил псковичей с Днем людей «серебряного» возраста 01.10.2022, 11:000 Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн до 30 ноября 01.10.2022, 10:550 Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией
01.10.2022, 10:330 Адвективный туман накрыл Псков 01.10.2022, 10:110 Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь 01.10.2022, 09:480 Александр Котов старшему поколению: Ваш пример мотивирует молодежь развиваться 01.10.2022, 09:220 Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты
01.10.2022, 09:003 Международный день пожилых людей отмечается 1 октября 30.09.2022, 22:010 «Дабришутинг»: Стиль, порядок, развлечения. ВИДЕО 30.09.2022, 22:000 Сотрудник островской колонии стал победителем Кубка Пскова по пауэрлифтингу 30.09.2022, 21:521 Николай Козловский заявил о стабильном положении экономики Великих Лук
30.09.2022, 21:470 Чемпионаты Пскова и области по спортивному ориентированию пройдут на выходных 30.09.2022, 21:450 Программа «Подари детям шахматный клуб» завершилась в Псковской области 30.09.2022, 21:430 Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове 30.09.2022, 21:402 Не включать в одну розетку два электроприбора посоветовали псковичам
30.09.2022, 21:400 Кинолог и боец требуются в псковский ОМОН 30.09.2022, 21:380 Псковичи могут бесплатно получить сертификат участника «Тавриды» 30.09.2022, 21:340 До 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 1 октября 30.09.2022, 21:320 Московская писательница провела в Пскове мастер-класс по сказкотерапии
30.09.2022, 21:284 Псковская инфекционная больница проиндексирует оклады сотрудников 30.09.2022, 21:270 Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове 30.09.2022, 21:230 Подъём заболеваемости коронавирусом фиксируется в Великих Луках 30.09.2022, 21:203 Псковичи в возрасте от 60 лет составляют 27% населения области - Псковстат
30.09.2022, 21:191 Великолучанин вырастил урожай конопли и раскаялся 30.09.2022, 21:182 Величие Петра I псковичам раскроют через песни и предания 30.09.2022, 21:140 Бесплатные занятия по водному ориентированию пройдут на пустошкинской турбазе 30.09.2022, 21:130 Комитет по культуре готовит творческую программу с коллективом из Опочки
30.09.2022, 21:101 Псковским перевозчикам упростят расчёт тарифов для их снижения 30.09.2022, 21:080 Дом ремёсел в Пскове проведет день открытых дверей 30.09.2022, 21:070 Требования к частным охранникам напомнили псковичам 30.09.2022, 21:050 Завершился ремонт тротуаров на улице Советской Армии в Пскове
30.09.2022, 21:000 Выставка картин с псковскими пейзажами откроется в Петербурге 30.09.2022, 20:580 Псковские курсанты подготовили экспонаты для выставки «Дары осени» 30.09.2022, 20:530 В Печорах 38-летнего мужчину осудили за покупку наркотиков 30.09.2022, 20:520 Партию зараженных саженцев олеандра выявили на госгранице в Псковской области
30.09.2022, 20:460 Россияне пристегивали 13-летнюю дочь к батарее за опоздание домой 30.09.2022, 20:401 Ярмарка «Виноград» вновь состоится в Пскове 30.09.2022, 20:360 Продолжается ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь 30.09.2022, 20:270 Псковские судебные приставы пригласили на работу свои семьи
30.09.2022, 20:241 Невельчанка попалась на продаже опасного алкоголя в ходе «Проверочной закупки» 30.09.2022, 20:220 Выставку детского рисунка торжественно закроют в Пскове 30.09.2022, 20:120 В рамках осеннего призыва на военную службу в России отправят 120 тысяч человек 30.09.2022, 20:020 Online-лекцию «Тригорское до Пушкина» провели для ульяновской молодёжи
30.09.2022, 19:560 Псковичей приглашают на работу в полицию и обещают льготы 30.09.2022, 19:420 «Это был взрыв эмоций»: псковские пенсионеры поучаствовали в спартакиаде в Тольятти 30.09.2022, 19:270 Псковским водителям напомнили сроки оплаты штрафов 30.09.2022, 19:180 Мужчину осудят в Порховском районе за пьяное ДТП с погибшей пассажиркой
30.09.2022, 19:100 Эксперты заявили о возможности мобилизации врачей 30.09.2022, 18:596 Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2022, 18:500 Жителей Печор призвали сделать запас воды из-за прорыва коммуникаций 30.09.2022, 18:370 Краеведческий квест проведут для псковской молодежи
30.09.2022, 18:200 Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами 30.09.2022, 18:180 Уделить внимание безопасности труда на работе призвал молодёжь глава СОЦПРОФа 30.09.2022, 18:150 Итоговый заезд «Школа волонтёра культуры» пройдет на форуме «Истоки» в Печорах 30.09.2022, 18:070 Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва
30.09.2022, 18:060 Правила поведения в случае возгорания автомобиля напомнили псковичам 30.09.2022, 18:050 Традиции и культуру Опочецкого района презентуют в Пскове 30.09.2022, 18:010 Подготовку энергообъектов к отопительному сезону обсудили в Псковской области 30.09.2022, 17:580 Псковичи могут приобрести в «Магнитах» сметану и творог «Прасковья Молочкова» со скидками
30.09.2022, 17:530 «Как подобает жить и умирать поэтам?» 30.09.2022, 17:440 Пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника 1 октября 30.09.2022, 17:421 Облюбовавшую Завеличье лису планируют отправить в заповедник 30.09.2022, 17:380 Документальные фильмы о Псковской области будут снимать в 2023 году
30.09.2022, 17:350 Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих 30.09.2022, 17:330 Поменялось расписание автобуса по маршруту №30 в Пскове 30.09.2022, 17:270 Ревнивая порховичка ответит в суде за ранение возлюбленного в сердце 30.09.2022, 17:230 Горячую линию по вопросам мобилизации организовали в прокуратуре Псковской области
30.09.2022, 17:200 Антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на армейскую экипировку 30.09.2022, 17:170 Псковское отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки 30.09.2022, 17:100 Интерактив: Кофейный вор и трусливый боец 30.09.2022, 17:030 Старинные книги и открытки пытался провезти молдаванин через границу в Себежском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru