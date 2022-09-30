Происшествия

Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области

Два пожара произошло в Псковской области из-за нарушений безопасности при эксплуатации печи 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так в 20:13 в деревне Пыжова Печерского района горела хозяйственная постройка. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, деформировал кровлю, произошло закопчение помещения. Предположительная причина – аварийный режим работы отопительной печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В 23:22 дежурному МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Заболотье Новоскольнического района. Огонь повредил кровлю возле дымохода в жилом доме. По предварительному заключению, причина – нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи. Сотрудникам ведомства также удалось спасти жилой дом.

Ранее Псковская Лента Новостей публиковала интервью с представителем главного управления МЧС России по Псковской области о правилах пожарной безопасности в отопительный период.