Происшествия

Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии

До пяти лет грозит великолучанину за жестокое обращение с животным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор города Великие Луки направил в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который совершил жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего.

В середине мая злоумышленник, находясь в квартире у своей знакомой в Великих Луках в нетрезвом виде, выбросил кота с балкона 5 этажа на улицу. После он вышел из квартиры и, в присутствии малолетних детей, ударил животное ногами. От полученных телесных повреждений кот скончался.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.