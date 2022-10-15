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Более двух лет разыскивают пропавшего мужчину в Пскове

Жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова 1960 года рождения разыскивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года, предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 июня 2020 года, когда он находился на территории областного центра.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волнистые, короткие тёмные волосы с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.