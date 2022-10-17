Происшествия

«Убью, задушу!»: житель Куньинского района пригрозил знакомой расправой

Жителя Куньинского района могут привлечь к уголовной ответственности за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

12 июня обвиняемый в квартире дома в одной из деревень Куньинского района в состоянии алкогольного опьянения захотел запугать знакомую, чтобы вызвать у женщины чувство страха и тревоги за свою жизнь. Он схватил ее рукой за горло и начал сжимать, при этом высказал угрозу убийством: «Убью, задушу!» Обвиняемый причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины в области шеи.

Опасаясь высказанной угрозы, потерпевшая начала вырываться, после чего мужчина три раза ударил её по затылку. Женщина восприняла действия и угрозы убийством реально, так как опасалась за свою жизнь и здоровье, поскольку обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно по отношению к ней, был физически сильнее её, душил её, она чувствовала нехватку воздуха и физическую боль, заступиться за неё было некому, отметили в ведомстве.