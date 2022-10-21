Происшествия

Российская студентка откусила одноглазому обидчику язык и спаслась от изнасилования

16-летняя студентка колледжа университета «Синергия» сумела отбиться от насильника, напавшего на нее в окрестностях деревни Райки Лосино-Петровского городского округа Московской области, пишет «МК».

По информации издания, в среду, 20 октября, в 18:00 девушка возвращалась домой от автобусной остановки, когда на нее набросился неизвестный. Во время сопротивления, она откусила обидчику язык и, пока он находился в состоянии шока, убежала от него.

Задержать преступника не удалось. Пострадавшая рассказала, что он азиатской внешности, а один глаз заклеен медицинской повязкой. На месте происшествия стражи порядка обнаружили фрагмент языка злоумышленника. Ведется розыск преступника.