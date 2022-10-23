Происшествия

Острович убил знакомого во время новоселья и попал под суд

Жителя Острова обвиняют в убийстве знакомого во время новоселья в одном из домов на улице Фестивальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Ночью 19 апреля ранее судимый обвиняемый употреблял спиртные напитки в гостях у знакомых по случаю новоселья в Острове. Во время застолья мужчина поссорился с одним из гостей, избил его, после чего выволок на улицу и нанес множество колото-резаных ударов в шею и туловище, от которых потерпевший скончался. Затем он, чтобы уклониться от ответственности за совершенное преступление, собрал личные вещи и скрылся.

В течение суток следователи установили местонахождение мужчины в одном из отдаленных районов области и задержали его.

В настоящее врем уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) направили в суд.