Происшествия

«Ураган человеческой невоспитанности» снёс скамейки и урны в Опочке

Неизвестные разгромили скамейки и урны в парке Победы в Опочке в ночь с 27 на 28 октября.

Фото здесь и далее: Красный маяк

«С наступлением утра пятницы центральный парк нашего города предстал перед глазами его первых посетителей во "всей красе". Сумерки, тишина, а вдоль дорожек - скамейки и урны лежат. Причина "аномального порядка" очевидна: ураган человеческой глупости и невоспитанности в очередной раз нанёс урон парку Победы», - пишет газета «Красный маяк».

Отметим, что в парке Победы установлены стела землякам-участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и детям войны и памятный камень «70 лет Победы». С 2017 года парк участвует в программе «Комфортная городская среда».