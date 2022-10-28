Происшествия

Директор российского предприятия сжёг подчинённого

Директора предприятия в Свердловской области обвиняют в убийстве подчинённого. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, примерно в середине августа 2022 года между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым (директором предприятия) 1963 года рождения и его подчинённым (мужчиной 1960 года рождения) произошёл словесный конфликт. В ходе внезапно возникшей ссоры злоумышленник при помощи металлического предмета нанёс потерпевшему несколько ударов по голове. Далее обвиняемый поместил потерпевшего в багажное отделение автомобиля, перевёз его на участок местности в районе автодороги Екатеринбург – Серов, где облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. От полученных повреждений пострадавший погиб.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Несмотря на то, что свою вину фигурант так и не признал, следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.