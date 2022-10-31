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Происшествия

Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области

31.10.2022 14:46|ПсковКомментариев: 0

Мужчина застрелил соседского пса в Опочецком районе. Об этом рассказала хозяйка питомца в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Кристина Лосева 

Женщина рассказала, что в тот день вышла с собакой по кличке Барни на улицу. Спустя время услышала «то ли выстрел, то ли хлопок», а после громкий визг. По ее словам, после этого собака еле добежала до дома с кровоточащей раной на боку, и спряталась под диван. Это все увидели дети псковички. Поездку к ветеринару собака не пережила.

«Виновник и не пытался как-то скрыться, только никто даже его имени не знает - переехал с семьёй в конце лета и ни с кем не общался. На вопрос о том, кто стрелял, отвечал, что ничего не знает, и до последнего отрицал свою вину, а потом выдал лишь скромное: "Я просто хотел пугнуть, так получилось". Пугнул. Вскрытие позже показало, что пуля была заострённой, прошла через все органы и застряла в бедре. В таком состоянии он промучился около часа», - поделилась подробностями хозяйка покойного пса.

По словам женщины, написано заявление в полицию.

«И возникает один закономерный вопрос: а как "получится" в следующий раз? Наша собака, потом ещё чья-нибудь, а потом – кто ещё? Чем всё закончится? Что говорить детям, которые потеряли единственного друга, плачут вторые сутки подряд и боятся выходить на улицу? Сколько нам ещё бояться, когда подобные личности спокойно живут своей жизнью и не несут ответственность за свои поступки?» - задалась вопросами псковичка.

Теги: #Псковская область #зоозащита #собака
Источник: Псковская Лента Новостей
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