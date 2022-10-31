Происшествия

Ревнивая россиянка убила сожителя и попыталась смыть оружие в унитаз

44-летняя женщина в Ельце из ревности убила сожителя. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Утром 12 августа обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с сожителем нанесла ему один удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения 47-летний потерпевший скончался. Орудие убийства обвиняемая попыталась смыть в унитаз, однако только сломала его. После чего части ножа выбросила в окно и обратилась за медицинской помощью. Бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего.

Обвиняемую заключили под стражу, она неоднократно судима. Вину женщина признала, пояснив, что причиной конфликта стала ревность. Уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).