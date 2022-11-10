Происшествия

СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области.

Ранее СМИ сообщили о случаях возможного похищения детей в Батайске. Приводятся данные, что 9 ноября на территории дачного товарищества «Труд» неизвестный попытался увести на улице несовершеннолетнего, а 8 ноября вблизи одного из домов также неизвестный мужчина попытался напасть на школьника, сообщает РИА Новости.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Ростовской области Станиславу Ковалеву организовать проверку по сведениям, изложенным в СМИ, и представить доклад», - говорится в сообщении.