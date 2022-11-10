Происшествия

СК проверяет факт гибели водителя крана в Новосокольническом районе

Проверку по факту гибели мужчины в ходе выполнения разгрузочных работ на специальной технике проводят в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 58-летнего рабочего на сиденье крана-манипулятора на базе автомашины «Урал». По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался в результате травмы шеи. По данному факту следственные органы СК РФ по Псковской области проводят доследственную проверка.

Из материала проверки следует, что после полудня 10 ноября водитель разгружал древесину с большегруза. В это время у манипулятора оторвало шток гидроцилиндра, которым был травмирован пострадавший. В результате полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда. Выясняются все обстоятельства произошедшего.